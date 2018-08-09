На Львівщині спалахнула масштабна пожежа

У четвер, 9 серпня, Пустомитівському районі, що на Львівщині через пожежу вигоріло два гектари стерні.

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.

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"О 18:53 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Гаї Пустомитівського району на відкритій території. Пожежу локалізовано о 20:59, ліквідовано о 21:15. Вогнем знищено стерню на площі 20 тисяч квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки", – зазначили у ДСНС.



Вогнем знищено стерню на площі 20 тисяч квадратних метрів



Пожежа



До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.