На Львівщині спалахнула масштабна пожежа
У четвер, 9 серпня, Пустомитівському районі, що на Львівщині через пожежу вигоріло два гектари стерні.
Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.
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"О 18:53 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Гаї Пустомитівського району на відкритій території. Пожежу локалізовано о 20:59, ліквідовано о 21:15. Вогнем знищено стерню на площі 20 тисяч квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки", – зазначили у ДСНС.
Вогнем знищено стерню на площі 20 тисяч квадратних метрів
Пожежа
До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.
Джерело: 24 Канал
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