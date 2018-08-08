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У Чернігові на ходу зайнялась маршрутка і вигоріла вщент: фото і відео

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У Чернігові на ходу зайнялась маршрутка і вигоріла вщент: фото і відео
/ ДСНС

У середу, 8 серпня, у Чернігові просто посеред вулиці загорілася маршрутка. Це сталось на одній із найбільш жвавих доріг міста.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Чернігівській області. 

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Пасажирів у салоні на той момент не було, оскільки водій маршрутки встиг вчасно відчинити двері та випустити людей. Тому ніхто не постраждав.

Потім водій сам намагався загасити вогонь. Коли ж зрозумів, що його зусиль недостатньо, – викликав рятувальників. На місце прибули одразу два пожежні підрозділи. Вогнеборці швидко ліквідували вогонь. Але на той момент полум'я вже фактично повністю знищило салон маршрутки.

Відео: у Чернігові на ходу загорілась маршрутка

"Наразі причина пожежі та збитки встановлюються. Одна із версій – це коротке замкнення електромережі маршрутного таксі. У маршрутному таксі, за попередніми даними, їхали близько 20-ти пасажирів, ніхто з пасажирів не постраждав", – зазначив речник ДСНС у Чернігівській області Олександр Івченко. 

Відео коментаря речника ДСНС у Чернігівській області Олександра Івченка

 

Теги: Новини України Пожежа Транспорт Новини Чернігова ДСНС
Джерело: 24 Канал
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