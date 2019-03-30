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      На Львівщині невідомий зіпсував десятки виборчих бюлетенів

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      На Львівщині невідомий зіпсував десятки виборчих бюлетенів
      На Львівщині невідомий зіпсував десятки виборчих бюлетенів / Фото з відкритих джерел

      На Львівщині невідома особа зіпсувала 180 виборчих бюлетенів. Поліція відкрила кримінальне провадження.

      У Кам’янко-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення, що голова однієї з дільничних виборчих комісій помилково зіпсувала 180 бюлетенів для голосування. Інцидент стався 28 березня.

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      Вона поставила штамп "Вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду президента України, оскільки вважала, що він знявся з виборів".

      Кримінальне провадження відкрили за статтею про "надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

      Наразі триває досудове розслідування.

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      Теги: Новини Львова Президентські вибори 2019 Новини України Поліція Кримінальні новини
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