На Львівщині оголосили підозру депутату, який на смерть збив велосипедистку

На Львівщині оголосили підозру депутату міста Сокаль, який на смерть збив велосипедистку. Василю Петрушці інкримінують вчинення аварії у стані алкогольного сп’яніння.

За попередньою версією Нацполіції, 43-річний чиновник на Fiat виїхав на зустрічну смугу та врізався у велосипедистку. Він протягнув її на капоті ще 60 метрів, потім врізався у рейсовий автобус.

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Донька загиблої розповіла, що її 72-річна мама якраз поверталася на велосипеді із церкви, і на дорозі її обігнав рейсовий автобус сполученням Тернопіль – Червоноград.

Люди розповіли, що помітили за депутатом нечіткі рухи. У крові Василя Петрушки виявили 1,6 проміле алкоголю. Це у вісім разів більше дозволеної норми. Зараз депутат перебуває в Сокальській лікарні під вартою. Там він працює і стоматологом. Тіло жінки є у морзі, рідні загиблої чекають рішення суду, аби поховати маму.