На Львівщині поліція жорстко розігнала активістів, які блокували російське вугілля: відео

Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині. Правоохоронці затримали більше 20 осіб, серед них ветерани АТО та місцеві шахтарі.

Спецпризначенці поліції, застосувавши силу, почали відтискати учасників блокади у Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям. Зрештою, поліція без жодних попереджень почала затримувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів, повідомили у пресштабі блокади торгівлі з окупантами.

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Точної кількості затриманих наразі невідомо, але це точно більше 20 осіб. Серед затриманих і перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Поліція наразі не повідомляє про затриманих. У пресслужбі Нацполіції зазначили, що в селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу,

– наголосив полковник поліції Василь Віконський.

Зауважимо, що активісти помітили вагони із надписом "Росийские Железные Дороги" на станції Соснівка ще 1 вересня. Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали безстрокову акцію протесту. Неподалік станції активісти облаштували наметове містечко та почали цілодобове чергування.

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