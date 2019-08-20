На Львівщині спалахнула африканська чума: що відомо

На одній із найбільших свиноферм України біля Стрия виявили масштабний спалах смертельної для тварин хвороби. Там померли 320 свиней і вже оголосили 40-денний карантин. А на дорозі до ферми з'явились блок-пости для дезінфекції транспорту.

Карантинну зону оголосили в радіусі трьох кілометрів від свиноферми, де і виявили африканську чуму. Тепер автомобілі перевіряють поліцейські, а колеса машин обробляють хлорованим розчином.

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"З п'ятниці на суботу організували два дисбар'єри. Один з цього боку від траси Київ-Чоп і другий дисбар’єр від села Кавського", – пояснив начальник Стрийської районної ветеринарної лікарні Роман Гаразд.



Колеса машин обробляють хлорованим розчином

У селі Кавське чимало людей працюють на зараженій фермі. Їх заспокоїли, що людям хвороба не загрожує, але тримати тварин у господарстві не можна. Тож деякі селяни вже повирізали майже всіх свиней.

"В нас того вірусу нема, але просто для профілактики. Ми заріжемо завтра зранку. Вчора різали свині ті, хто мав можливість", – розповіла мешканка села Кавське Любов.



Зона карантину

Хворобу на свинофермі виявили ще 16 серпня. На господарстві померли 320 поросят. Лікувати африканську чуму неможливо. Тому найімовірніше усе поголів'я піде на знищення.

Інструкція передбачає знищення поголів’я. Всього поголів’я. Це більше 90 тисяч. І все, що контактувало з хворими тваринами – це одяг, корма, які залишилися. Це спеціальні засоби, які контактували,

– заявив начальник управління департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Ігор Вус.

У Львівській обласній державній адміністрації підтвердили наявність африканської чуми у загиблих тварин. Це вже другий випадок спалаху африканської чуми на Львівщині. У 2017 році її виявили у приватному господарстві на Старосамбірщині. Тоді знищили все поголів'я свиней