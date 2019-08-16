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      На Львівщині у ДТП трагічно загинув 28-річний ветеран АТО

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      На Львівщині у ДТП загинув ветеран АТО Володимир Вінярський
      На Львівщині у ДТП загинув ветеран АТО Володимир Вінярський / Фото з Facebook

      У страшній ДТП на Львівщині в ніч на 16 серпня загинув Володимир Вінярський – учасник бойових дій на Донбасі та активіст Революції Гідності.

      Трагічна аварія трапилась близько 3 ночі в селі Міженець Старосамбірського району на Львівщині.

      Важливо: Четверо українських військових загинули на Донбасі: імена та фото

      Як повідомили у ДСНС, водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся. Володимир, який був пасажиром в іномарці, загинув на місці. Рятувальникам довелося витягувати тіло загиблого з-під автомобіля.

      Що відомо про Володимира Вінярського?

      Брав активну участь у Революції Гідності та пережив страшні розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

      Через місяць, 14 березня 2014 року вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та пішов захищати Україну у війні проти Росії на Донбасі.


      Загиблий у ДТП український військовий Володимир Вінярський з мамою

      Проте, під Старобільськом на Луганщині отримав важке наскрізне вогнепальне поранення грудей, правої легені та корінців хребта. Як наслідок – у нього повністю паралізувало нижню частину тіла, зникла чутливість в ногах та почалися серйозні проблеми з легенями. 

      Військовий проходив тривале лікування та реабілітацію в Україні та за кордоном.


      Володимир Вінярський з рідними / фото з Facebook

      На жаль, життя бійця обірвалося у рідному селі внаслідок страшної аварії. У Володимира залишились батьки та сестра.

      24 канал висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

      blog_ava
      Четверо українських військових загинули на Донбасі: імена та фото
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Львова АТО Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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