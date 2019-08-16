На Львівщині у ДТП трагічно загинув 28-річний ветеран АТО

У страшній ДТП на Львівщині в ніч на 16 серпня загинув Володимир Вінярський – учасник бойових дій на Донбасі та активіст Революції Гідності.

Трагічна аварія трапилась близько 3 ночі в селі Міженець Старосамбірського району на Львівщині.

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Як повідомили у ДСНС, водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся. Володимир, який був пасажиром в іномарці, загинув на місці. Рятувальникам довелося витягувати тіло загиблого з-під автомобіля.

Що відомо про Володимира Вінярського?

Брав активну участь у Революції Гідності та пережив страшні розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

Через місяць, 14 березня 2014 року вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та пішов захищати Україну у війні проти Росії на Донбасі.



Загиблий у ДТП український військовий Володимир Вінярський з мамою

Проте, під Старобільськом на Луганщині отримав важке наскрізне вогнепальне поранення грудей, правої легені та корінців хребта. Як наслідок – у нього повністю паралізувало нижню частину тіла, зникла чутливість в ногах та почалися серйозні проблеми з легенями.

Військовий проходив тривале лікування та реабілітацію в Україні та за кордоном.



Володимир Вінярський з рідними / фото з Facebook

На жаль, життя бійця обірвалося у рідному селі внаслідок страшної аварії. У Володимира залишились батьки та сестра.

24 канал висловлює співчуття родині та близьким загиблого.