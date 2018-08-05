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На Львівщині випав град розміром з вишню: вражаючі фото

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На Львівщині випав град: фото негоди
На Львівщині випав град: фото негоди / фото з соцмереж

5 серпня на Львівщині випав велетенський град розміром з вишню. Користувачі соцмереж почали активно ділитися знімками в інтернеті та обговорювати негоду.

Зокрема, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич оприлюднив на своїй Facebook-сторінці знімки із наслідками негоди.

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Кам'янка-Бузька Львівська область. Град розміром з вишню. Траса Київ – Чоп, від міста Буськ в сторону Львова гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні,
– написав він.

Додамо, що град у Львові та області випав близько 17:00. 

"Пройшла гроза, блискавки, грім, злива, – а зараз світить сонце! Літо!" – пишуть користувачі у соцмережах.

 

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Львова
Джерело: 24 канал
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