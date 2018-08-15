На Львівщині виявили небезпечну знахідку часів ІІ Світової

14 серпня у Львівській області працівники ДСНС виявили та знищили 22 реактивні снаряди часів ІІ Світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Боєприпаси калібру 158,5 міліметрів було знайдено у селі Торгів Золочівського району під час прогулянки в лісі, на відстані всього лише 200 метрів від житлових будинків.

"Також 14 серпня о 09:57 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Тростянець Золочівського району під час проведення земляних робіт, на відстані 10 м від житлових будинків, знайшли 5 предметів, ззовні схожих на артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни", – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів ДСНС радить:– негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

– вивести на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), якіб були поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;

– позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де розташований цей предмет та огородити його від сторонніх осіб в тому числі дітей; для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо;

– повідомити про знахідку службу порятунку за номером "101". Повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета);

– очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета на приїзд фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших людей.



Категорично заборонено:– палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться вибухонебезпечний предмет або предмет схожий на нього;

– піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;

– переносити ці предмети в місця перебування людей.