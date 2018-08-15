18:09
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Львівщині виявили небезпечну знахідку часів ІІ Світової

222 Читать новость на русском
22 реактивні снаряди часів ІІ Світової війни
22 реактивні снаряди часів ІІ Світової війни / ДСНС

14 серпня у Львівській області працівники ДСНС виявили та знищили 22 реактивні снаряди часів ІІ Світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: У Борисполі двох робітників засипало землею в котловані: один загинув

Боєприпаси калібру 158,5 міліметрів було знайдено у селі Торгів Золочівського району під час прогулянки в лісі, на відстані всього лише 200 метрів від житлових будинків.

"Також 14 серпня о 09:57 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Тростянець Золочівського району під час проведення земляних робіт, на відстані 10 м від житлових будинків, знайшли 5 предметів, ззовні схожих на артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни", – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів ДСНС радить:– негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
– вивести на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), якіб були поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;
– позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де розташований цей предмет та огородити його від сторонніх осіб в тому числі дітей; для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо;
– повідомити про знахідку службу порятунку за номером "101". Повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета);
– очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета на приїзд фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших людей.

Категорично заборонено:– палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться вибухонебезпечний предмет або предмет схожий на нього;
– піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
– переносити ці предмети в місця перебування людей.

Теги: Новини України Історія Новини Львова ДСНС Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Львівщина прийматиме на лікування усіх постраждалих з Євромайданів
 27 січня 2014 , 03:20
Форвард збірної Італії став 6-им гравцем у світі за розміром зарплатні після переїзду у Китай
 11 липня 2016 , 23:40
Топ-новини: Динамо дізналося усіх потенційних суперників у Лізі чемпіонів, Шахтар покинули 3 гравця
 2 червня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук