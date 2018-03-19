На Львівщині впав саморобний літаючий апарат з контрабандою: фото
На Львівщині у селі Библо Старосамбірського району впав у полі саморобний літальний апарат, на якому 2 роки перевозили контрабандні сигарети у Польщу.
Про це розповів депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій на своїй сторінці у Facebook.
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"Як стверджують місцеві жителі, цей "метелик" цілих два роки брунів, літаючи в Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли. Сів в полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського", – повідомив депутат.
За його словами, саморобний літальний апарат виготовлений доволі професійно.
"Двигун від мотоцикла BMW, волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет", – зазначив Курій.
Водночас, у Держприкордонслужбі відмовилися коментувати цей інцидент, зазначивши, що цією справою займається обласне управління СБУ.
У селі Библо на Львівщині впав саморобний літаючий апарат
Саморобний повітряний транспорт перевозив контрабанду
Літаючий апарат впав на Львівщині
При виготовленні апарату використали двигун від мотоцикла BMW