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На Львівщині впав саморобний літаючий апарат з контрабандою: фото

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На Львівщині впав саморобний літальний апарат, що перевозив контрабанду
На Львівщині впав саморобний літальний апарат, що перевозив контрабанду / Фото з Facebook

На Львівщині у селі Библо Старосамбірського району впав у полі саморобний літальний апарат, на якому 2 роки перевозили контрабандні сигарети у Польщу.

Про це розповів депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій на своїй сторінці у Facebook.

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"Як стверджують місцеві жителі, цей "метелик" цілих два роки брунів, літаючи в Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли. Сів в полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського", – повідомив депутат.

За його словами, саморобний літальний апарат виготовлений доволі професійно.

"Двигун від мотоцикла BMW, волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет", – зазначив Курій.

Водночас, у Держприкордонслужбі відмовилися коментувати цей інцидент, зазначивши, що цією справою займається обласне управління СБУ.


У селі Библо на Львівщині впав саморобний літаючий апарат


Саморобний повітряний транспорт перевозив контрабанду


Літаючий апарат впав на Львівщині


При виготовленні апарату використали двигун від мотоцикла BMW

Теги: Новини України тютюн Новини Польщі контрабанда Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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