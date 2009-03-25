На межі зриву

Станом на 25 березня місячний план зі збору податків виконано на 50%.

Про це повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації Сергій Лєкарь. Нагадаємо, раніше чільник ДПА Сергій Буряк заявляв, що його відомство у березні планує перерахувати до бюджету податків та зборів на майже 7,5 мільярдів гривень. Наразі ж, ситуація близька до критичної.Сергій Лєкарь (заступник голови ДПАУ): "Ми сьогодні маємо десь, грубо кажучи, дотягаємось до 50%."Наразі, остання надія податківців - на 31 березня. Саме тоді, за словами пана Лєкаря, до бюджету має надійти податок на додану вартість. А тим часом, у ДПА обіцяють виконати антикризові обіцянки уряду.Компаніям, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, вже до кінця березня відшкодують Податок на додану вартість на загальну суму 3 млн. грн. Ці кошти спрямують виключно на зарплатні борги. Отримати їх зможуть лише ті підприємства, які візьмуть на себе зобов’язання не знижувати оклади і не скорочувати працівників.