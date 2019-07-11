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      На Миколаївщині 10-річний хлопчик загинув за кермом автомобіля

      6102 Читать новость на русском
      Дитина за кермом
      Дитина за кермом / UA.News

      Деякі батьки часто приймають рішення посадити дитину за кермо. Це розповсюджена методика виховання, проте значно безпечніше, якщо уроки водіння проходять у певних умовах, де немає фізичних перешкод. В протилежному випадку ситуація може вийти з-під контролю та привести до трагічних наслідків.

      11 липня о 8:55 недалеко від селища Ольшанське, що в Миколаївській області, сталося ДТП за участю ВАЗ-2105 і автомобіля Opel Vectra. За кермом "Жигулів" перебував неповнолітній хлопчик, який загинув на місці – про це повідомляє поліція Миколаївської області.

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      В результаті зіткнення транспортних засобів, 10-річний хлопчик, який керував ВАЗом, загинув на місці. Його батько, який також був в автомобілі та водій Opel – госпіталізовані.

      На місці працювали слідчі, рятувальники та поліція. Точні причини ДТП встановлюються. 30-річному батькові хлопчика загрожує кримінальна відповідальність за передачу керма неповнолітньому синові без водійського посвідчення.

      Дитина за кермом
      ДТП на Миколаївщині

      Неповнолітній за кермом
      Хлопчик був за кермом ВАЗ та загинув у ДТП
       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Миколаєва
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