На Миколаївщині втопилися дві дівчини, хлопець дивом вижив

На Миколаївщині дві 20-річні дівчини загинули при спробі переплисти річку на човні.

Про це повідомляє ТСН.

Чоловік однієї з дівчат зумів витягнути їх із крижаної води, однак сам втратив свідомість і не встиг допомогти їм остаточно врятуватися.

Трагедія сталася на річці Південний Буг у місці. Човни є в кожного місцевого.

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Рідня кинулася на пошуки тільки через солідний проміжок часу – у воді побачили вогники, які видавав телефон Віктора.

Самого ж хлопця знайшли рибалки – замерзлим, без свідомості, але живим. Хлопця швидко привели до тями, щоби дізнатися про долю дівчат.

Він каже: я спочатку Віку витягнув, а Аня була десь метрах в трьох від берега, вона стояла, але втрачала свідомість. Я підбіг до Віки, потом почав гукати на поміч, а далі не пам’ятає, що було. А потім його знайшли – він обійняв дерева і замерз,

– розповів родич постраждалого.

Дружину хлопця Вікторію знайшли в очереті. Друга дівчина намагалася врятуватися, пробігла півтора кілометра від річки, аби дістатися села, але за 30 метрів від крайньої хати впала і вмерла.

Човен так і не знайшли, але припускають, що він затонув, бо мав пошкодження. Місцеві приголомшені трагедією, бо востаннє щось схоже було аж 20 років тому.