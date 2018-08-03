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На Місяць за добу впало два метеорити: неймовірне відео

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На Місяць за добу впало два метеорити
На Місяць за добу впало два метеорити / unsplash

Місяць, на відміну від Землі, не має атмосфери, а тому зовсім не захищений від метеоритних ударів. Телескопам ESA вдалося зафіксувати, як протягом 24 годин на поверхню єдиного супутника Землі впало два метеорита.

Про це повідомляє ресурс Space.

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Удари зафіксували 17 та 18 липеня. Метеорити, судячи з усього, є фрагментами метеорного потоку альфа-Капрікорніди. На поверхні Місяця, як можна помітити на кадрах з відео, вони виглядають як доволі яскраві, сильні спалахи. Варто відзначити, що такі спалахи зазвичай відносять до короткочасних місячних явищ – тимчасових аномалій виду місячної поверхні та навколомісячного простору. Однак, самі об’єкти, за словами дослідників, були розміром із грецький горіх.

Подібні спалахи на Місяці відстежують в рамках програми Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS), яка використовує три обсерваторії на території Іспанії. Як зазначає астрофізик з Університету Уельви Хосе Марія Мадіедо, фахівці намагаються визначити, як багато метеороїдов падає на Місяць і з якою частотою, аби за допомогою цього краще розрахувати ймовірність падіння метеоритів на нашу планету. Дослідники зазвичай стежать за спалахами на "темній" стороні Місяця, адже в цьому регіоні їх, природно, простіше побачити.

Падіння метеоритів на Місяць – дивіться відео

 

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Теги: Техно Космос Місяць
Джерело: 24 Канал
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