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      На ММК імені Ілліча запустили МБЛЗ вартістю 150 мільйонів доларів

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      На ММК імені Ілліча запустили МБЛЗ вартістю 150 мільйонів доларів
      На ММК імені Ілліча запустили МБЛЗ вартістю 150 мільйонів доларів / uaprom.info

      Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (ММКИ) запустив новий комплекс машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4. Про це повідомляє прес-служба компанії. Група Метінвест інвестувала в проект, який не має аналогів в Україні, 150 мільйонів доларів.

      Присутній на церемонії відкриття президент України Петро Порошенко зазначив, що це буде сприяти розвитку української економіки в цілому.

      "П'ять років тому здавалося неймовірним, що багатомільйонні інвестиції будуть надходити в металургію Донбасу. Сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі. Моя місія сьогодні – не просто брати участь в запуску МБЛЗ на маріупольському меткомбінаті. Мій обов'язок – подякувати металургів, маріупольців за те, що змінюється українська металургія, змінюється Маріуполь, змінюється країна", – зазначив він.

      Комплекс МБЛЗ №4 дозволить збільшити потужності ММК ім. Ілліча з виплавки сталі майже на 40%. Крім того, сучасне обладнання МБЛЗ дасть можливість ММКИ підвищити енергоефективність, якість продукції та збільшити переробку чавуну в продукцію преміум-сегмента. Будівництво комплексу стартувало у вересні 2016 року. На об'єкті використано обладнання компанії Primetals Technologies.

      При цьому газоочисне обладнання комплексу відповідає екологічним вимогам Євросоюзу: завдяки висококласної системи аспірації техногенний вплив на місто мінімально. Як зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков, "досягнення міжнародних екологічних стандартів – ключове завдання Групи Метінвест сьогодні. Ми інвестуємо в екологічну модернізацію наших підприємств. Цей масштабний проект забезпечить чисте виробництво і нові робочі місця, державі – додаткову валютну виручку в розмірі близько 1 мільярда доларів, а галузі, регіону і місту - гарантовані перспективи ".

      Введення в експлуатацію сучасного австрійського комплексу МБЛЗ №4 дозволить ММКИ виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну і перенаправлення його обсягів на виробництво високоякісної сталі. Її експорт щорічно буде приносити державі додаткову валютну виручку в розмірі близько 1 млрд дол. США. Крім того, новий сталеливарний комплекс для виробництва слябів дозволив створити в Маріуполі додатково 347 нових робочих місць в конвертерному і обслуговуючих цехах.

      Для будівництва МБЛЗ була залучена кредитна лінія на суму 43,2 мільйонів євро на сім років. Покриття кредитної лінії здійснювалося за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортною кредитною агенцією (ЕКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Єдиним кредитором виступив Raiffeisen Bank International AG. Процентна ставка була встановлена ​​на рівні шестимісячної ставки EURIBOR плюс маржа. Фінальний термін погашення кредитної лінії – вересень 2025 року.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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