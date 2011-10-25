На німецькому вокзалі з торгового автомата витягнули п'яного папугу

На залізничному вокзалі міста Флеа пасажир знайшов у автоматі з квитками папугу кореллу - сімейства какаду.

Адміністрація вокзалу власноруч дістати птаха не змогла.

Коли папугу дістали пожежники стало зрозуміло, що він перебуває в стані легкого сп'яніння - перш, ніж його помістили в квиткову машину, його занурили в пиво, і він проковтнув трохи напою.

Зараз птах почуває себе нормально.

Хто саме засунув його у автомат, залишається нез'ясованим. Інцидент розслідує поліція.