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      На німецькому вокзалі з торгового автомата витягнули п'яного папугу

      995 Читать новость на русском
      Папуга породи корелла
      Папуга породи корелла / strausof.net

      На залізничному вокзалі міста Флеа пасажир знайшов у автоматі з квитками папугу кореллу - сімейства какаду.

      Адміністрація вокзалу власноруч дістати птаха не змогла. 

      Коли папугу дістали пожежники стало зрозуміло, що він перебуває в стані легкого сп'яніння - перш, ніж його помістили в квиткову машину, його занурили в пиво, і він проковтнув трохи напою.

      Зараз птах почуває себе нормально.

      Хто саме засунув його у автомат, залишається нез'ясованим. Інцидент розслідує поліція. 

      Джерело: Lenta.ru
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      Новини за 25 жовтня 2011
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