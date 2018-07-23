На Одещині багатодітна сім'я отруїлася грибами: померли мама та син

На Одещині багатодітна сім'я отруїлася блідими поганками. У мами, батька та їхніх п'ятьох дітей розпочалися явні ознаки отруєння після вживання грибів.

До лікарів за допомогою дорослі звернулися не відразу, намагаючись лікуватися вдома, передає "7 телеканал".

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Зазначається, що шоста дитина (6-річна дівчинка) – єдина не їла грибів. Вона здорова.

Інцидент трапився у селі Ясенове Друге Любашівського району.

20 липня батьків і п'ятьох дітей госпіталізували до Одеси в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.

23 липня стало відомо, що в Одесі померла мати сім'ї, Олеся. Обстеження показали, що жінка чекала сьому дитину. Також у Києві помер її 11-річний син. У столиці залишилися ще дві дитини у важкому стані.