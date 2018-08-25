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На Одещині підпалили угіддя відомого французького винороба: фото

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Виноградники Крістофера Лакарена вже не перший рік намагаються знищити
Виноградники Крістофера Лакарена вже не перший рік намагаються знищити / фото з відкритих джерел

Відомий французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал своїх виноградників. Він вже звернувся до президента Порошенка, оскільки вважає, що угіддя зумисне підпалили рейдери.

Про підпал Лакарен написав на своїй сторінці у Facebook.

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Вчора пізно ввечері здійснили кримінальний підпал моїх виноградників. Вже 20 гектарів згоріло,
– заявив француз.

Лакарен також зазначив, що в липні звертався до Порошенка із проханням допомогти йому вирішити проблему із земельними рейдерами, які прагнуть знищити і виноградники, і виноробну компанію підприємця.

"Президенте Порошенко! Ви попросили у мене візитку і запевнили, що проблема буде розглянута", – написав винороб.

Додамо, що це вже не перший напад на виноградники Лакарена. У 2016 році невідомі понищили їх бульдозером, а у 2017 винороб заявляв, що по його подвір'ю стріляли із вогнепальної зброї.

Зазначимо, що Лакарен виробляє вино у населеному пункті Шабо на Одещині, де проживає вже понад 10 років.

 
Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси Кримінальні новини Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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