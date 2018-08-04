На Одещині спалахнув скандал через дитячий майданчик на могилах

У селі Великий Фонтан Одеської області значного резонансу набула поява нового дитячого майданчика, який побудували майже на могилах. Так, усього за кілька метрів від гойдалки, гірки та турніка розміщені хрести, що позначають поховання.

Відповідний фотодоказ у Facebook-спільноті "Живий Подольск" опублікував Дмитро Андріященко. Цей допис у соціальній мережі викликав бурхливу реакцію інтернет-юзерів, які взялися активно обговорювати подію. Частина людей критично висловилися про такий інфраструктурний хід, а частина на знайшли в такому дитячому майданчику нічого особливого. Читайте також: Скандал на Київщині: школу без даху затоплювало двічі через недобросовісного підрядника

Дитячий майданчик на Одещині

Обговорення у мережі нового дитячого майданчика біля могил на Одещині