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СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На Одещині спалахнув скандал через дитячий майданчик на могилах

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Дитячий майданчик на могилах
Дитячий майданчик на могилах / Фото з соціальних мереж

У селі Великий Фонтан Одеської області значного резонансу набула поява нового дитячого майданчика, який побудували майже на могилах. Так, усього за кілька метрів від гойдалки, гірки та турніка розміщені хрести, що позначають поховання.

Відповідний фотодоказ у Facebook-спільноті "Живий Подольск" опублікував Дмитро Андріященко.

Цей допис у соціальній мережі викликав бурхливу реакцію інтернет-юзерів, які взялися активно обговорювати подію. Частина людей критично висловилися про такий інфраструктурний хід, а частина на знайшли в такому дитячому майданчику нічого особливого.

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Одещина дитячий майданчик могили
Дитячий майданчик на Одещині

Скандал Одещина дитячий майданчик могили
Обговорення у мережі нового дитячого майданчика біля могил на Одещині

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Одеси Скандал
Джерело: 24 канал
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