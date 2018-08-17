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На Одещині встановлюють пам'ятник у вигляді Донецького аеропорту: фото

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У Доброславі на Одещині відкриють пам'ятник у вигляді Донецького аеропорту
У Доброславі на Одещині відкриють пам'ятник у вигляді Донецького аеропорту / фото з відкритих джерел

Пам'ятник Захисникам України наразі встановлюють в селищі Доброслав Лиманського району Одеської області. Монумент являє собою стилізовану диспетчерську вежу Донецького аеропорту.

Про це інформує "Думская".

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Пам'ятник у вигляді напівзруйнованої вежі аеропорту, яка стала символом героїзму українських воїнів-кіборгів, буде стояти в місцевому парку Слави.

Автори – скульптор Віталій Квак і майстер художньої ковки Освальдо Іскерго Фрага. Раніше вони прикрасили Доброслав такими арт-об'єктами, як "Дівчина-весна" та "Десять заповідей".

За інформацією ЗМІ, відкриють пам'ятник 24 серпня, в День Незалежності України.

Одещина пам'ятник Донецький аеропорт
Пам'ятник Захисникам України в селищі Доброслав на Одещині

Одещина Донецький аеропорт пам'ятник
На Одещині зводять пам'ятник героям-кіборгам
 

Теги: Новини України Новини Одеси Історія Кіборги
Джерело: 24 Канал
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