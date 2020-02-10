11:18
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      На одеському штрафмайданчику згоріло 20 автомобілів

      228 Читать новость на русском
      Пожежа на штрафмайданчику знищила 20 авто / dumskaya.net

      Вночі в Одесі на спеціалізованому штрафмайданчику тимчасового затримання авто та мототранспорту згоріло 20 автомобілів.

      Інцидент стався на Тирасполському шосе, в Одесі, о 4:19, повідомляє "Думська".

      Читайте також: Потужна пожежа на СТО сталася в Києві: від вибуху постраждав пожежник– відео, фото

      Пожежники локалізували полум’я о 4:50, а о 5:12 ліквідували вогонь на площі 150 квадратних метрів.

      Пожежа 20 машин Одеса
      150 автомобілів вдалось врятувати / Фото: Думська

      Вогонь вщент спалив 20 авто, ще 3 – пошкодив. 150 машин вдалося врятувати. Постраждалих унаслідок пожежі немає. Збитки та причина загоряння встановлюються.

      Штормовий вітер, сніг і хуртовини: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      54042
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Одеси Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:15 Лауреат премії Оскар-2020 "Паразити": рецензія на південнокорейський фільм
      Юлія Ліпенцева 2194
      сьогодні , 10:31 Перший іспит для Зеленського. Як насправді виборці оцінюють владу?
      Дмитро Литвин 303
      сьогодні , 08:40 Як Верховна Рада збирається захищати інвесторів
      Галина Янченко 124
      сьогодні , 07:01 Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році
      Ірина Поліщук 5542
      9 лютого , 22:00 Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні
      Блоги тижня 923
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук