На одеському штрафмайданчику згоріло 20 автомобілів
Вночі в Одесі на спеціалізованому штрафмайданчику тимчасового затримання авто та мототранспорту згоріло 20 автомобілів.
Інцидент стався на Тирасполському шосе, в Одесі, о 4:19, повідомляє "Думська".
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Пожежники локалізували полум’я о 4:50, а о 5:12 ліквідували вогонь на площі 150 квадратних метрів.
150 автомобілів вдалось врятувати / Фото: Думська
Вогонь вщент спалив 20 авто, ще 3 – пошкодив. 150 машин вдалося врятувати. Постраждалих унаслідок пожежі немає. Збитки та причина загоряння встановлюються.
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