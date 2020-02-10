На одеському штрафмайданчику згоріло 20 автомобілів

Вогонь вщент спалив 20 авто, ще 3 – пошкодив. 150 машин вдалося врятувати. Постраждалих унаслідок пожежі немає. Збитки та причина загоряння встановлюються.

Інцидент стався на Тирасполському шосе, в Одесі, о 4:19, повідомляє " Думська ".

Вночі в Одесі на спеціалізованому штрафмайданчику тимчасового затримання авто та мототранспорту згоріло 20 автомобілів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter