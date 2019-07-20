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      На окупованому Донбасі 6 жінок і дитина отримали хімічні опіки: усі – в лікарні

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      У Луганську шість жінок і дитина отримали хімічні опіки: причина – тріснула пластикова пляшка з розчином перекису водню
      У Луганську шість жінок і дитина отримали хімічні опіки: причина – тріснула пластикова пляшка з розчином перекису водню / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Луганську шість жінок і одна дитина отримали хімічні опіки. Сталося це після того, як тріснула пластикова пляшка об’ємом 1,5 літра з хімічною речовиною.

      Як пише ресурс "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "Міністерство надзвичайних ситуацій "ЛНР", у пляшці був 60% розчин перекису водню. А причиною її руйнування стало тривале перебування на сонці. Крім того, окупанти звинувачують жінок у порушенні вимог безпеки щодо зберігання чи транспортування хімічних речовин.

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      Усіх потерпілих було доправлено до опікового відділення. Відомо, що одній жінці – 33 роки. Наразі вона перебуває у важкому стані. Щодо стану інших, то він – середнього ступеня важкості.

      На жаль, подібні випадки раніше траплялися й в інших областях України. Зокрема, у квітні 2018 року через те, що на Львівщині в автобусі з пластикової пляшки витекла хімічна речовина "Бланідас", хімічні опіки отримали чотири людини. Крім того, у липні того ж року у Кременчуці дворічна дівчинка отримала хімічні рота після того, як вжила "Антижир".

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська
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