На пенсію – у статусі мільйонера

"КЛУБ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." поповнився новим переможцем.

Ним став Григорій Івакін з Харківської області, який цього року виграв 1 мільйон гривень у 1028-му тиражі "Лото-Забава". Щасливчик, коли дізнався про те, що став володарем омріяного виграшу, три місяці тримав це у секреті, аби зробити дружині неймовірний сюрприз.

Я хотів, щоб це для неї стало несподіванкою. Тому взагалі нікому не говорив: ні братам, ні сестрам, ні дітям, ні внукам,

– пояснює переможець Григорій Івакін.

Дружина Віра і справді була приємно здивована: "Я просто не повірила! А коли побачила папірець, в якому було написано "мільйон", і стояла печатка – от тоді тільки зрозуміла, що це не жарт!"

Григорій грає вже 10 років, тож радіє, що давня мрія здійснилася. Тепер подружжя планує, куди витратити виграш. Хочуть і відпочити, і ремонт зробити, і дітям допомогти. Окрім основного призу, на переможців очікувала ексклюзивна подарункова програма "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." Вона включала прогулянки лімузином, особистого фотографа та безліч розваг, серед яких: статусні ресторани, екскурсія містом і незабутня подорож на приватному катері Дніпром. А головною родзинкою стало відвідування першого київського Музею фотоілюзій, де гості зі Слобожанщини мали змогу не лише врятуватись від акули, утекти від виверження вулкану, відчути левітацію, але й відвідати новий масштабний проект CRAZY ROOM із символами Києва в нереальному, фантастичному виконанні.

"Усього не запам’ятаєш, що побачили! Усе сподобалось! Усе таке гарне! Звісно, приємно так відпочивати!" – ділиться враженнями Григорій Івакін. Дружина Віра теж не приховує емоцій: "Ну краса! Я не можу описати словами, як усе сподобалось! Усе зроблено з душею!"

Григорій Івакін радіє виграшу – тепер і на пенсію можна сміливо виходити!

До речі, у тому ж тиражі, коли подружжя з Харківщини приїхало за омріяним чеком, стало відомо про появу нового, уже 25-го мільйонера "Лото-Забава" у 2019 році. Усього ж за весь час існування цієї лотереї, мільйонерами та мультимільйонерами стали 337 українців.