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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      На підписання договору про будівництво комплексу "Метінвест" приїхав Зеленський і посол Франції

      2005
      Зеленський і Дюмон на "Метінвесті"
      Зеленський і Дюмон на "Метінвесті" / metinvestholding.com

      На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророзподільну установку в Україні. У запуску проекту взяли участь Президент України Володимир Зеленський і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

      Група "Метінвест" підписала контракт з Air Liquide – світовим лідером в області виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості і охорони здоров'я, передає прес-служба підприємства .

      "Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам за віру в стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал – це дуже важливий сигнал для всього світу, що всім країнам нема чого боятися. Це важливий інвестпроект для України і для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить – у нас прекрасна країна і гідні люди", – сказав президент Зеленський.

      Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зазначила: "Участь французької компанії в цьому проекті Групи "Метінвест" демонструє нашу віру в можливості міста. Маріуполь стає все більш і більш привабливим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції в промисловість будуть надавати нових сил Маріуполю, розвивати робочі місця в місті. А це значить – зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна і Франція і надалі будуть йти вперед до нових цілей і звершень".

      Саме всесвітньо відомий виробник займеться постачанням обладнання для проекту, а реалізований він буде фахівцями "Метінвест Інжиніринг" і ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створена тисяча додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

      Загальні інвестиції в будівництво комплексу складуть 78,3 мільйона доларів США. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).

      "Ми модернізуємо не тільки основне виробництво, але і допоміжну інфраструктуру. Останній раз подібний проект був реалізований ще в докризовому 2007 році. Вперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide – наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити іноземне фінансування. Все це говорить про те, що "Метінвесту" довіряють", – наголосив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

      Риженков також зазначив, що "зараз дуже вдалий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможною на світовому ринку".

      "Ми раді, що Метінвест вибрав нас для цього проекту. Новий контракт підтверджує нашу здатність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними і високоефективними для наших клієнтів", – підсумував віце-президент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані .

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя
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