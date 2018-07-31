На пляжі в Одесі жінка народила двійню
30 липня у вагітної жінки, яка після відпочинку на пляжі прогулювалася по узбережжю Чорного моря в Одесі, несподівано для неї та оточуючих почалися пологи.
Про це повідомляє видання "Думська".
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Зазначається, що незвичайна подія трапилася на Трасі здоров'я.
Допомогу породіллі надали перехожі та працівники муніципальної варти, які чергували біля спуску з вулиці Віце-адмірала Азарова.
Як пише видання, до приїзду "швидкої" на світ з'явилася перша дитина, а з другою вже допомагали медики.
За словами мимовільних акушерів, пологи пройшли успішно і без патологій.
Джерело: 24 Канал
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