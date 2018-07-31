На пляжі в Одесі жінка народила двійню

В Одесі жінка народила двійню під час прогулянки пляжем / Фото з відкритих джерел

30 липня у вагітної жінки, яка після відпочинку на пляжі прогулювалася по узбережжю Чорного моря в Одесі, несподівано для неї та оточуючих почалися пологи.