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      На ринку України з'явилася інноваційна новинка

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      Вперше в Україні розроблена унікальна технологія: оригінальний ковпак-штопор.

      Сенсаційну новинку представив вітчизняний бренд "Мікадо".

      Тепер насолоджуватися улюбленим вином стало ще простіше, потрібно тільки прокрутити ковпак і налити напій в келих. Виробники пояснюють успіх тим, що в сучасному виноробстві відбулися значні зміни в розумінні якості та органолептики вина. Тому у виробництві важлива інноваційність та якість продукту, які втілюють в собі вина "Мікадо".

      Сьогодні в тренді – гармонійні, свіжі та легкі ароматні вина, в яких втілюється ідея юності, життєрадісності і легкості. Нові вина Мікадо з екзотичними смаками створені відповідно до цього світового тренду і орієнтовані в смаку і ароматі на найактуальніший у світі стиль "свіжості вина".

       

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      Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок
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