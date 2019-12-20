На ринку України з'явилася інноваційна новинка

Вперше в Україні розроблена унікальна технологія: оригінальний ковпак-штопор.

Сенсаційну новинку представив вітчизняний бренд "Мікадо".

Тепер насолоджуватися улюбленим вином стало ще простіше, потрібно тільки прокрутити ковпак і налити напій в келих. Виробники пояснюють успіх тим, що в сучасному виноробстві відбулися значні зміни в розумінні якості та органолептики вина. Тому у виробництві важлива інноваційність та якість продукту, які втілюють в собі вина "Мікадо".

Сьогодні в тренді – гармонійні, свіжі та легкі ароматні вина, в яких втілюється ідея юності, життєрадісності і легкості. Нові вина Мікадо з екзотичними смаками створені відповідно до цього світового тренду і орієнтовані в смаку і ароматі на найактуальніший у світі стиль "свіжості вина".