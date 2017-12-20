На Рівненщині двоє людей загинули у страшній аварії з автобусом

На світанку 20 грудня у селі Любомирка на Рівненщині трапилась смертельна аварія. Внаслідок трагедії загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Рівненської області.

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Як встановили поліцейські, 43-річний водій автомобіля Geely під час обгону не впорався із керуванням та зіштовхнувся з автобусом Mercedes.

У результаті аварії водій та пасажир легковика загинули на місці. 56-річний водій маршрутки отримав незначні травми та був госпіталізований до лікарні.

В автобусі був лише водій.

Аварія забрала життя 2 людей