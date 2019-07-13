На Рівненщині стався вибух: загинули діти

У Рівненській області у селищі Смига діти знайшли невідомий предмет і підірвалися. Трагедія трапилася 13 липня у підсобному приміщенні одного з будинків.

Загинули дві дитини – 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

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За словами першого заступника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, діти знайшли невідомий предмет у сейфі свого діда. Металевий сейф був розташований в підсобному приміщенні домогосподарства. Предмет одразу здетонував.

У момент трагедії 59-річного діда не було вдома.

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У МВС додали, що чоловік полюбляв збирати різний металобрухт. Його уже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. В'ячеслав Аброськін наголосив, що дід понесе кримінальну відповідальність.

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