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      На Саміті ООН ухвалили "кліматичний пакт"

      Фінансові ринки 694

      На Саміті ООН з питань клімату, який відбувся у мексиканському Канкуні, ухвалили найбільш компромісний варіант "кліматичного пакту".

      Своїм підписом під документом країни-учасниці форуму зобов'язались суттєво зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу, проте яким чином це відбуватиметься - у пакті не зазначили.

      Після саміту буде також створено так званий Зелений кліматичний фонд, мета якого - допомагати бідним країнам протистояти примхам природи. Саме туди надійде левова частка фінансування: до 2020 року фонд повинен розпоряджатись сотнею мільярдів доларів на рік. У 2010-2012 роках обсяг виділених грошей буде значно меншим - всього 30 мільярдів у американській валюті. Проте, зазначають експерти, заходи, які погодили на саміті, не такі радикальні, як цього вимагає природа нашої планети.
       

      blog_ava
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      Новини за 11 грудня 2010
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