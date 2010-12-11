На Саміті ООН ухвалили "кліматичний пакт"

На Саміті ООН з питань клімату, який відбувся у мексиканському Канкуні, ухвалили найбільш компромісний варіант "кліматичного пакту".

Своїм підписом під документом країни-учасниці форуму зобов'язались суттєво зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу, проте яким чином це відбуватиметься - у пакті не зазначили.

Після саміту буде також створено так званий Зелений кліматичний фонд, мета якого - допомагати бідним країнам протистояти примхам природи. Саме туди надійде левова частка фінансування: до 2020 року фонд повинен розпоряджатись сотнею мільярдів доларів на рік. У 2010-2012 роках обсяг виділених грошей буде значно меншим - всього 30 мільярдів у американській валюті. Проте, зазначають експерти, заходи, які погодили на саміті, не такі радикальні, як цього вимагає природа нашої планети.

