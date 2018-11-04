На Шулявському мості у Києві сталася масштабна ДТП, є загиблий: фото та відео
Увечері в суботу, 3 листопада, на Шулявському шляхопроводі в Києві зіткнулися три автомобіля, в результаті ДТП загинув чоловік.
За кілька годин після ДТП поліція повністю заблокувала дорогу. Відомо, що зіштовхнулися три легковики.
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Один з автомобілів від удару відкинуло в бетонну огорожу, він буквально завис у повітрі. В результаті одна із плит моста впала вниз. На щастя, під ним не було пішоходів. В результаті постраждали четверо людей, двох із них медики забрали в лікарню. На жаль, 47-річний водій Opel помер у лікарні.
Аварія на Шулявському мості
ДТП
Аварія у Києві
Потрійне ДТП
Авто зависло у повітрі
"Попередньо, автомобіль Opel рухався дорогою та, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього, зіткнувся з двома автомобілями. Водій цього автомобіля отримав травми та загинув", – сказала інспектор відділу комунікацій Нацполіції Києва Анастасія Костюченко.
Дивіться відео потрійного ДТП на Шулявському мості: