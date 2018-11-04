На Шулявському мості у Києві сталася масштабна ДТП, є загиблий: фото та відео

Увечері в суботу, 3 листопада, на Шулявському шляхопроводі в Києві зіткнулися три автомобіля, в результаті ДТП загинув чоловік.

За кілька годин після ДТП поліція повністю заблокувала дорогу. Відомо, що зіштовхнулися три легковики.

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Один з автомобілів від удару відкинуло в бетонну огорожу, він буквально завис у повітрі. В результаті одна із плит моста впала вниз. На щастя, під ним не було пішоходів. В результаті постраждали четверо людей, двох із них медики забрали в лікарню. На жаль, 47-річний водій Opel помер у лікарні.



Аварія на Шулявському мості



ДТП



Аварія у Києві



Потрійне ДТП



Авто зависло у повітрі

"Попередньо, автомобіль Opel рухався дорогою та, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього, зіткнувся з двома автомобілями. Водій цього автомобіля отримав травми та загинув", – сказала інспектор відділу комунікацій Нацполіції Києва Анастасія Костюченко.

Дивіться відео потрійного ДТП на Шулявському мості: