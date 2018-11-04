У Китаї вантажівка влетіла у 30 авто, багато загиблих і поранених: фото і відео

На північному заході Китаю у провінції Ганьсу сталася масштабна аварія за участю вантажівки та 31 автомобіля. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 15 людей, ще 44 травмовані.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

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Автокатастрофа сталася 3 листопада неподалік поста на великій автомагістралі біля китайського міста Ланьчжоу.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в 30 легковиків, які вишикувалися для оплати проїзду по швидкісному шосе.

Серед постраждалих багато осіб перебувають у важкому стані.

Водій вантажівки запевняє, що в автомобіля відмовили гальма. Він отримав легкі травми і наразі його затримала поліція.



У Китаї вантажівка протаранила 30 авто, є багато жертв

#China Al menos 14 personas fallecieron y 27 han resultado heridas tras un accidente en el que estuvieron involucrados 31 automóviles este sábado, en una autopista cerca de la ciudad china de Lanzhou (provincia de Gansu) #CCNesNoticias pic.twitter.com/LsKrYWgRyT — CCN es noticias (@CCNesnoticias) 3 ноября 2018 г.

#Chine Au moins 14 personnes ont été tuées et 27 autres blessées dans le carambolage de 31 véhicules. 1 camion a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré dans une file de véhicules qui attendaient à un poste de péage sur l'autoroute #Lanzhou - #Haikou à 19h21#China pic.twitter.com/jSWd8B21yh — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 3 ноября 2018 г.

31 car accident at Lanzhou highway toll station. 15 dead, 44 wounded. November 3rd, 7:21pm Beijing Time. A big truck lost control on descending slope plowed into cars waiting at toll station: pic.twitter.com/fe2BF9gByV — Carl Zha (@CarlZha) 4 листопада 2018 р.

Al menos 15 personas murieron y 44 resultaron heridas como consecuencia de un #choque múltiple ocurrido este sábado en una autopista de la provincia norocciental china de #Gansu y que involucró a 31 vehículos, informaron las autoridades locales. #China #accidente pic.twitter.com/A4pIhlGJRr — CGTN en Español (@cgtnenespanol) 4 ноября 2018 г.

До слова, нещодавно у китайському районі Ваньчжоу на південному заході країни автобус із 15 людьми впав у річку Янцзи. В результаті ДТП загинуло щонайменше 13 осіб. Аварія трапилась через бійку в салоні автобуса між пасажиркою та водієм транспортного засобу.