У Китаї вантажівка влетіла у 30 авто, багато загиблих і поранених: фото і відео
На північному заході Китаю у провінції Ганьсу сталася масштабна аварія за участю вантажівки та 31 автомобіля. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 15 людей, ще 44 травмовані.
Про це повідомляє агентство Xinhua.
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Автокатастрофа сталася 3 листопада неподалік поста на великій автомагістралі біля китайського міста Ланьчжоу.
За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в 30 легковиків, які вишикувалися для оплати проїзду по швидкісному шосе.
Серед постраждалих багато осіб перебувають у важкому стані.
Водій вантажівки запевняє, що в автомобіля відмовили гальма. Він отримав легкі травми і наразі його затримала поліція.
У Китаї вантажівка протаранила 30 авто, є багато жертв
До слова, нещодавно у китайському районі Ваньчжоу на південному заході країни автобус із 15 людьми впав у річку Янцзи. В результаті ДТП загинуло щонайменше 13 осіб. Аварія трапилась через бійку в салоні автобуса між пасажиркою та водієм транспортного засобу.