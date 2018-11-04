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      У Китаї вантажівка влетіла у 30 авто, багато загиблих і поранених: фото і відео

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      У Китаї сталася масштабна ДТП
      У Китаї сталася масштабна ДТП / xinhuanet.com

      На північному заході Китаю у провінції Ганьсу сталася масштабна аварія за участю вантажівки та 31 автомобіля. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 15 людей, ще 44 травмовані.

      Про це повідомляє агентство Xinhua.

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      Автокатастрофа сталася 3 листопада неподалік поста на великій автомагістралі біля китайського міста Ланьчжоу.

      За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в 30 легковиків, які вишикувалися для оплати проїзду по швидкісному шосе.

      Серед постраждалих багато осіб перебувають у важкому стані.

      Водій вантажівки запевняє, що в автомобіля відмовили гальма. Він отримав легкі травми і наразі його затримала поліція.


      У Китаї вантажівка протаранила 30 авто, є багато жертв

       

       

       

       

      До слова, нещодавно у китайському районі Ваньчжоу на південному заході країни автобус із 15 людьми впав у річку Янцзи. В результаті ДТП загинуло щонайменше 13 осіб. Аварія трапилась через бійку в салоні автобуса між пасажиркою та водієм транспортного засобу.

       

      Теги: Аварії та ДТП Новини України Китай Жертви
      Джерело: 24 Канал
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