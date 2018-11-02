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      В Китаї автобус впав у річку через бійку в салоні: загинуло багато людей

      82 Читать новость на русском
      Автобус вже витягнули із Янцзи
      Автобус вже витягнули із Янцзи / wmcactionnews5.com

      У китайському районі Ваньчжоу на південному заході країни автобус із 15 людьми впав у річку Янцзи. В результаті ДТП загинуло щонайменше 13 осіб.

      Аварія трапилась через бійку в салоні автобуса. Конфлікт трапився між пасажиркою та водієм транспортного засобу, передає Xinhua.

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      Наразі із річки вже витягли та опізнали 13 тіл. Ще двох вважають зниклими безвісти.

      Відомо, що конфлікт трапився через те, що водій не зупинив автобус на необхідній для пасажирки зупинці, проте раніше він попереджував людей, що поїде за зміненим маршрутом. Суперечка між жінкою та водієм переросла у бійку, в результаті якої водій по необачності різко вивернув кермо у напрямку річки.


      Скрін із камер відеоспостереження в автобусі, водій конфліктує із пасажиркою

      Поліцейським вдалося встановити, що на момент аварії в салоні автобуса перебували 15 людей, включаючи водія. ДТП трапилась ще 28 жовтня, проте пошукова операція триває досі. Рятувальникам вже вдалося витягнути із Янцзи затоплений транспортний засіб.

      Теги: Аварії та ДТП Китай Жертви
      Джерело: 24 Канал
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