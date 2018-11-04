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      В Китае грузовик влетел в 30 авто, много погибших и раненых: фото и видео

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      В Китае произошло масштабное ДТП
      В Китае произошло масштабное ДТП / xinhuanet.com

      На северо-западе Китая в провинции Ганьсу произошла масштабная авария с участием грузовика и 31 автомобиля. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, еще 44 ранены.

      Об этом сообщает агентство Xinhua.

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      Автокатастрофа произошла 3 ноября недалеко от поста на большой автомагистрали возле китайского города Ланьчжоу.

      По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в 30 легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.

      Среди пострадавших многие находятся в тяжелом состоянии.

      Водитель грузовика уверяет, что у автомобиля отказали тормоза. Он получил легкие травмы и сейчас его задержала полиция.


      В Китае грузовик протаранил 30 авто, есть много жертв

       

       

       

       

      К слову, недавно в китайском районе Ваньчжоу на юго-западе страны автобус с 15 людьми упал в реку Янцзы. В результате ДТП погибли по меньшей мере 13 человек. Авария произошла из-за драки в салоне автобуса между пассажиркой и водителем транспортного средства.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Китай
      Источник: 24 Канал
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