В Китае грузовик влетел в 30 авто, много погибших и раненых: фото и видео
На северо-западе Китая в провинции Ганьсу произошла масштабная авария с участием грузовика и 31 автомобиля. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, еще 44 ранены.
Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Автокатастрофа произошла 3 ноября недалеко от поста на большой автомагистрали возле китайского города Ланьчжоу.
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в 30 легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.
Среди пострадавших многие находятся в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика уверяет, что у автомобиля отказали тормоза. Он получил легкие травмы и сейчас его задержала полиция.
В Китае грузовик протаранил 30 авто, есть много жертв
К слову, недавно в китайском районе Ваньчжоу на юго-западе страны автобус с 15 людьми упал в реку Янцзы. В результате ДТП погибли по меньшей мере 13 человек. Авария произошла из-за драки в салоне автобуса между пассажиркой и водителем транспортного средства.