В Китае грузовик влетел в 30 авто, много погибших и раненых: фото и видео

На северо-западе Китая в провинции Ганьсу произошла масштабная авария с участием грузовика и 31 автомобиля. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, еще 44 ранены.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Автокатастрофа произошла 3 ноября недалеко от поста на большой автомагистрали возле китайского города Ланьчжоу.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в 30 легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Среди пострадавших многие находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика уверяет, что у автомобиля отказали тормоза. Он получил легкие травмы и сейчас его задержала полиция.



В Китае грузовик протаранил 30 авто, есть много жертв

#China Al menos 14 personas fallecieron y 27 han resultado heridas tras un accidente en el que estuvieron involucrados 31 automóviles este sábado, en una autopista cerca de la ciudad china de Lanzhou (provincia de Gansu) #CCNesNoticias pic.twitter.com/LsKrYWgRyT — CCN es noticias (@CCNesnoticias) 3 ноября 2018 г.

#Chine Au moins 14 personnes ont été tuées et 27 autres blessées dans le carambolage de 31 véhicules. 1 camion a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré dans une file de véhicules qui attendaient à un poste de péage sur l'autoroute #Lanzhou - #Haikou à 19h21#China pic.twitter.com/jSWd8B21yh — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 3 ноября 2018 г.

31 car accident at Lanzhou highway toll station. 15 dead, 44 wounded. November 3rd, 7:21pm Beijing Time. A big truck lost control on descending slope plowed into cars waiting at toll station: pic.twitter.com/fe2BF9gByV — Carl Zha (@CarlZha) 4 листопада 2018 р.

Al menos 15 personas murieron y 44 resultaron heridas como consecuencia de un #choque múltiple ocurrido este sábado en una autopista de la provincia norocciental china de #Gansu y que involucró a 31 vehículos, informaron las autoridades locales. #China #accidente pic.twitter.com/A4pIhlGJRr — CGTN en Español (@cgtnenespanol) 4 ноября 2018 г.

К слову, недавно в китайском районе Ваньчжоу на юго-западе страны автобус с 15 людьми упал в реку Янцзы. В результате ДТП погибли по меньшей мере 13 человек. Авария произошла из-за драки в салоне автобуса между пассажиркой и водителем транспортного средства.