Тюменська Зайцева: у Росії дівчина на повній швидкості в'їхала у натовп людей
У російській Тюмені 20-річна дівчина на Hyundai Solaris не впоралась із керуванням на жвавому перехресті та врізалась у натовп із людьми. В результаті аварії 7 людей отримали травми.
Інцидент трапився ввечері 2 листопада, повідомляють росЗМІ.
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Відомо, що Hyundai Solaris не вписався в поворот і зніс огородження, наїхавши на натовп. Пішоходи саме готувалися переходити дорогу. Відомо, що автомобіль збив 7 людей, 3 жінок із переломами доправили до лікарні. Дивом обійшлося без жертв.
Автомобіль Hyundai спускався зі шляхопроводу Моріса Тореза з лівим поворотом на вулицю Герцена. Попередньо, водій не впоралася з керуванням і збила сім пішоходів, які перебували на тротуарі. Обставини події наразі з'ясовуються,
– прокоментували подію у ДІБДР у Тюменській області.
Про водійку відомо, що їй всього 20 років, за кермом вона – 2 роки, на момент аварії була тверезою.
Дивіться відео: у Тюмені автомобіль врізався у натовп пішоходів
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