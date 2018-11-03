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      Тюменська Зайцева: у Росії дівчина на повній швидкості в'їхала у натовп людей

      45 Читать новость на русском
      Місце ДТП в Тюмені
      Місце ДТП в Тюмені / ФАН

      У російській Тюмені 20-річна дівчина на Hyundai Solaris не впоралась із керуванням на жвавому перехресті та врізалась у натовп із людьми. В результаті аварії 7 людей отримали травми.

      Інцидент трапився ввечері 2 листопада, повідомляють росЗМІ.

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      Відомо, що Hyundai Solaris не вписався в поворот і зніс огородження, наїхавши на натовп. Пішоходи саме готувалися переходити дорогу. Відомо, що автомобіль збив 7 людей, 3 жінок із переломами доправили до лікарні. Дивом обійшлося без жертв.

      Автомобіль Hyundai спускався зі шляхопроводу Моріса Тореза з лівим поворотом на вулицю Герцена. Попередньо, водій не впоралася з керуванням і збила сім пішоходів, які перебували на тротуарі. Обставини події наразі з'ясовуються,
      – прокоментували подію у ДІБДР у Тюменській області.

      Про водійку відомо, що їй всього 20 років, за кермом вона – 2 роки, на момент аварії була тверезою.

      Дивіться відео: у Тюмені автомобіль врізався у натовп пішоходів

       

      Теги: Аварії та ДТП Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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