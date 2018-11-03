Тюменська Зайцева: у Росії дівчина на повній швидкості в'їхала у натовп людей

У російській Тюмені 20-річна дівчина на Hyundai Solaris не впоралась із керуванням на жвавому перехресті та врізалась у натовп із людьми. В результаті аварії 7 людей отримали травми.

Інцидент трапився ввечері 2 листопада, повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що Hyundai Solaris не вписався в поворот і зніс огородження, наїхавши на натовп. Пішоходи саме готувалися переходити дорогу. Відомо, що автомобіль збив 7 людей, 3 жінок із переломами доправили до лікарні. Дивом обійшлося без жертв.

Автомобіль Hyundai спускався зі шляхопроводу Моріса Тореза з лівим поворотом на вулицю Герцена. Попередньо, водій не впоралася з керуванням і збила сім пішоходів, які перебували на тротуарі. Обставини події наразі з'ясовуються,

– прокоментували подію у ДІБДР у Тюменській області.

Про водійку відомо, що їй всього 20 років, за кермом вона – 2 роки, на момент аварії була тверезою.

ДТП на тротуаре в Тюмени устроила 20-летняя автомобилистка со стажем вождения два года. По уточненным данным, пострадали 6 человек pic.twitter.com/D4jZ235HfU — НТВ (@ntvru) 2 ноября 2018 г.

Дивіться відео: у Тюмені автомобіль врізався у натовп пішоходів