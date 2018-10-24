На скільки з початку року зросла зарплата в Україні: цифри від Кабміну

У Гройсмана звітують, що від початку 2018 року номінальна заробітна плата в Україну зросла на 26%.

За даними Кабміну, тепер середня номінальна заробітна плата в Україні становить 8550 гривень.

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Про це йдеться у звіті уряду за три квартали цього року.

У Кабміні також хваляться, що за результатом перевірок Державної фіскальної служби впродовж перших трьох кварталів цього року понад 50 тисячам українців підвищили рівень зарплати і офіційно працевлаштували додатково 47 тисяч українців.



Звіт Кабміну: номінальна зарплата українців зросла на 26%

На початку жовтня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що у грудні 2018 року середня зарплата в Україні сягне 10 тисяч гривень.