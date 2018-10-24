На скільки зростуть тарифи на тепло і гарячу воду: заява Кабміну
Тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости з 1 грудня на 16%
Про це повідомляє "Укрінформ", з посиланням на Міністра соціальної політики Андрія Реву.
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За його словами, з 1 листопада поточного року вводяться нові тарифи на газ, що передбачає перерахунок комунальних платежів на опалення і гарячу воду.
"Це (перерахування тарифів, – Ред.) може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", 0 сказав Рева.
Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.
Джерело: 24 Канал
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