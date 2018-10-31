На стадіоні "Чорноморець" під час матчу Кубка України пролунав вибух: відео

Невідомі фанати кинули вибухові пакети на поле стадіону "Чорноморець", де проходить матч 1/8 фіналу Кубка України – одеські "моряки" приймали полтавську "Ворсклу".

Вибухи прогриміли на 64-й хвилині, одразу після успішного пенальті у ворота "Чорноморця", пише "Думская".

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Арбітр зупинив зустріч, але коли дим розсіявся, матч відновився. "Ворскла" перемогла з рахунком 2:1.

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