На Тернопільщині приготували найбільшу піцу в Україні: фото

У містечку Чортків на Тернопільщині під час місцевого фестивалю встановили незвичний рекорд – приготували найбільшу піцу в Україні.

Її діаметр 8 метрів і складається вона із 260 шматків невеличких піц, приготованих у переносних печах, повідомляють "Новини Тернопільщини".

Для того, щоб зробити страву суцільною шматки піци спеціально склеювали сиром. На приготування та випікання рекордної піци кухарям знадобилось 8 годин.

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Загалом, для "Маргарити Неаполетани" використали близько 180 кілограмів тіста, 45 кілограмів помідор, соус сальса, 6 кілограмів базиліку і 80 кілограмів моцарели.

Рекорд буде зафіксовано в національному реєстрі.

У Києві також спекли велику круглу піцу, діаметр якої станови 7 метрів і 10 сантиметрів. У Чорткові піцайоло Віталій Колошець взяв на себе зобов’язання побити цей рекорд і зробити піцу діаметром понад 8 метрів,

– наголосив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Рекордсмен Віталій Колошиць у квітні місяці був у складі української команди піцайол, яка змагалась за титул чемпіона з виготовлення піци в італійському місті Парма.



Піцайол Віталій Колошиць з помічником

Після того, як рекорд був офіційно встановлений, піцу порізали на шматки і частували присутніх.