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      На Тернопільщині приготували найбільшу піцу в Україні: фото

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      Найбільша піца на Тернопільщині
      Найбільша піца на Тернопільщині / 24 канал

      У містечку Чортків на Тернопільщині під час місцевого фестивалю встановили незвичний рекорд – приготували найбільшу піцу в Україні.

      Її діаметр 8 метрів і складається вона із 260 шматків невеличких піц, приготованих у переносних печах, повідомляють "Новини Тернопільщини".

      Для того, щоб зробити страву суцільною шматки піци спеціально склеювали сиром. На приготування та випікання рекордної піци кухарям знадобилось 8 годин.

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      Загалом, для "Маргарити Неаполетани" використали близько 180 кілограмів тіста, 45 кілограмів помідор, соус сальса, 6 кілограмів базиліку і 80 кілограмів моцарели.

      Рекорд буде зафіксовано в національному реєстрі.

      У Києві також спекли велику круглу піцу, діаметр якої станови 7 метрів і 10 сантиметрів. У Чорткові піцайоло Віталій Колошець взяв на себе зобов’язання побити цей рекорд і зробити піцу діаметром понад 8 метрів,
      – наголосив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

      Рекордсмен Віталій Колошиць у квітні місяці був у складі української команди піцайол, яка змагалась за титул чемпіона з виготовлення піци в італійському місті Парма. 

      найбільша піца чортків
      Піцайол Віталій Колошиць з помічником

      Після того, як рекорд був офіційно встановлений, піцу порізали на шматки і частували присутніх.

       

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      Теги: Новини України Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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