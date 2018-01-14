На Тернопільщині провели колоритний фестиваль Маланки: відео

Тернопільщина маланкує: традиційно в ніч на Василя тут влаштовують гучну "Переберію", тобто свято перевдягання. Щоразу учасники придумують тематику дійства та нових героїв. Саме в цей період, аби поринути в атмосферу свята, на Тернопільщину з'їжджаються безліч туристів.

На Тернопільщині найактивніше маланкують в двох селах – Усті та Горошовій. Тут влаштовують імпровізовані сцени, на яких виступають колективи з усіх вулиць населеного пункту. Святкуванням не гребує ніхто, навіть місцеві депутати.

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Вже традиційно свято не обходиться без параду на імпровізованих майданчиках або ж перероблених автомобілях. Цьогорічна тема параду – Рік Собаки та українська поліція.

Зазначимо, що традиція водити Маланку походить з давніх-давен. Проте в радянські часи такі обряди категорично забороняли. Вже за незалежної України традиція Маланки повернулася у села. Кілька років тому на Тернопільщині вирішили її осучаснити і придумали карнавальні перевдягання та парад. Відтак свято стало ще яскравішим.

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