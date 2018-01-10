На тілі вбитої Ноздровської виявлено ДНК Россошанського

Причетність Юрія Россошанського до убивства юристки Ірини Ноздровської підтвердили результати експертизи ДНК.

Про це на прес-конференції заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

"Вина його (Юрія Россошанського) доводиться не лише технічно, а вагомими доказами. Буквально вчора були отримані результати перших експертиз. Їх було призначено близько 70, і перші результати вже є, і вчора вони були в суді. Результати проведення експертизи ДНК. На потерпілій були виявлені частини, які належать підозрюваному, тому говорити про те, що щось не зроблено... – зроблено максимум того, що можна було зробити", – розповів Аброськін.

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Він також зазначив, що під час особистого спілкування з Юрієм Россошанським той підтвердив свою причетність до убивства Ноздровської.

"Він мені сказав, що не розкаюється і ніколи не розкається, а вину свою визнає", – додав заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.



9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Зазначимо, що підозрюваний є батьком Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської та перебуває у СІЗО.