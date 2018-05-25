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На уболівальників "Ліверпуля" напали в Києві: фото та відео

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На фанів англійського "Ліверпуля", які приїхали в Київ на фінал Ліги Чемпіонів, 24 травня напали близько довх десятків невідомих в масках.

Про це пише The Daily Mirror.

Напад трапився на уболівальників, які перебували у ресторані, розташованому поблизу Олімпійського стадіону. Як зазначає видання, хулігани кидали у фанів столи та стільці.

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Поліція затримала двох хуліганів, які здійснили напад. 

Напад на фанів "Ліверпуля" у Києві (відео): 

Як пояснив один з постраждалих уболівальників, коли трапився напад він та його товариші були зайняті своїми справами та не очікували на такі події.

Ми приїхали сюди зовсім не для цього. Я приїхав подивитися футбол, а буквально за чотири години після приїзду на мене напали. Це жахливо,
– розповів він.

Нагадаємо, що матч між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський". У рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція гри.

До слова, спеціально до фіналу футбольної Ліги чемпіонів у Києві поблизу Бесарабської площі було встановлено великий надувний м'яч, щоправда, 23 травня з цією конструкцією стався конфуз – вона здулася та повисла на фіксувальних стропах.

Теги: Реал – Ліверпуль Новини України Ліга чемпіонів Новини Києва Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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