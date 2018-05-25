На уболівальників "Ліверпуля" напали в Києві: фото та відео
На фанів англійського "Ліверпуля", які приїхали в Київ на фінал Ліги Чемпіонів, 24 травня напали близько довх десятків невідомих в масках.
Про це пише The Daily Mirror.
Напад трапився на уболівальників, які перебували у ресторані, розташованому поблизу Олімпійського стадіону. Як зазначає видання, хулігани кидали у фанів столи та стільці.
Читайте також: Борщ, вареники і "Арсенальна": що "Ліверпуль" радить своїм фанам побачити у Києві
Поліція затримала двох хуліганів, які здійснили напад.
Напад на фанів "Ліверпуля" у Києві (відео):
Як пояснив один з постраждалих уболівальників, коли трапився напад він та його товариші були зайняті своїми справами та не очікували на такі події.
Ми приїхали сюди зовсім не для цього. Я приїхав подивитися футбол, а буквально за чотири години після приїзду на мене напали. Це жахливо,
– розповів він.
Нагадаємо, що матч між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський". У рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція гри.
До слова, спеціально до фіналу футбольної Ліги чемпіонів у Києві поблизу Бесарабської площі було встановлено великий надувний м'яч, щоправда, 23 травня з цією конструкцією стався конфуз – вона здулася та повисла на фіксувальних стропах.