На Вінниччині іномарка потрапила у жахливу ДТП: є жертви

Неподалік селища Чечельник, що на Вінничині, сталася моторошна аварія за участю BMW. Внаслідок ДТП загинуло 2 людей.

Про це повідомила прес-служба Нацполіція у Вінницькій області.

Інцидент стався вночі 15 грудня на 189 кілометрі автодороги Р-33. За попередньою інформацією, водій іномарки не впорався з кермуванням, раптово з'їхав з дороги в кювет, де авто зіткнулося з деревом.

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Відомо, що за кермом BMW був 22-річний водій. Згідно з результатами експертизи, в його крові виявили 1,55 проміле алкоголю. В салоні, окрім чоловіка, були ще 5 пасажирів. Внаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє отримали травми різної важкості. Жертвами аварії стали хлопці 18 та 19 років.

Наразі правоохоронці затримали водія іномарки. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Окрім цього, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, згідно з яким водію BMW загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото з місця аварії на Вінниччині

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