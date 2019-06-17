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      На Вінничині розшукують 11-річну дівчинку: прикмети зниклої дитини

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      Ангеліну Макарову розшукують на Вінничині
      Ангеліну Макарову розшукують на Вінничині / прес-служба Нацполіції

      З міста Калинівка, що на Вінничині, зникла 11-річна Ангеліна Макарова. Дівчинка пропала безвісти 16 червня: пішла з дому близько полудня і не повернулася.

      Попередньо відомо, що дитина, сіла на автобус в напрямку Вінниці. Її зафіксували камери відеоспостереження о 13:00 на центральному автовокзалі обласного центру. Де дитина зараз – невідомо.

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      У поліції Вінницької області оприлюднили фото дівчинки та назвали її прикмети.

      Ангеліна Макарова має світло-русяве волосся та зелені очі. Була одягнена в рожеву футболку, спідницю до колін в клітинки чорного, синього та білого кольору. Взута в чорні туфлі. При собі мала червоний портфель.

      Поліція просить громадян, які бачили дівчинку, повідомити інформацію на 102.

      Зазначимо, що на сусідній Одещині тривають пошуки ровесниці Ангеліни – Даринки Лук’яненко. Дівчинка зникла ще 13 червня у рідному селищі Іванівка. Востаннє дитину бачили, коли та йшла на танцювальний гурток. Проте по дорозі таємниче зникла. До її пошуків залучили навіть авіацію з місцевого авіаклубу та водолазів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Вінниця Поліція
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