На Вінничині розшукують 11-річну дівчинку: прикмети зниклої дитини

З міста Калинівка, що на Вінничині, зникла 11-річна Ангеліна Макарова. Дівчинка пропала безвісти 16 червня: пішла з дому близько полудня і не повернулася.

Попередньо відомо, що дитина, сіла на автобус в напрямку Вінниці. Її зафіксували камери відеоспостереження о 13:00 на центральному автовокзалі обласного центру. Де дитина зараз – невідомо.

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У поліції Вінницької області оприлюднили фото дівчинки та назвали її прикмети.

Ангеліна Макарова має світло-русяве волосся та зелені очі. Була одягнена в рожеву футболку, спідницю до колін в клітинки чорного, синього та білого кольору. Взута в чорні туфлі. При собі мала червоний портфель.

Поліція просить громадян, які бачили дівчинку, повідомити інформацію на 102.

Зазначимо, що на сусідній Одещині тривають пошуки ровесниці Ангеліни – Даринки Лук’яненко. Дівчинка зникла ще 13 червня у рідному селищі Іванівка. Востаннє дитину бачили, коли та йшла на танцювальний гурток. Проте по дорозі таємниче зникла. До її пошуків залучили навіть авіацію з місцевого авіаклубу та водолазів.