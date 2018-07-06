На вокзалі у Києві чоловік підстрелив журналістку: відомі подробиці

На залізничному вокзалі у Києві чоловік випадково поранив у живіт журналістку телеканалу СТБ Євгенію Мотрич із травматичної зброї.

Про це ввечері 6 липня повідомив у Facebook її чоловік Тарас Семенюк.

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Вечір був спокійний та веселий бо відправлялися у відпустку, але якби не працівник НЕК "Укренерго", який вирішив що вокзал – це тир. Вистрілив і куля зрекошетила дружині в живіт,

– написав чоловік журналістки.

Зазначається, що Євгенія Мотрич отримала незначні пошкодження, проте перебуває у шоковому стані, оскільки поруч був її син.

Дякувати Богу, що це не вогнепальна зброя, однак поряд йшов син. Про наслідки які б могли бути, я писати не буду.... Лячно, скажу вам.Поліція Києва приїхала швидко, процедуру відпрацювали. Які будуть наслідки? Побачимо, – додав чоловік постраждалої.

Семенюк також додав до свого допису фото зброї та посвідчення із особистою інформацією стрільця. Так, відомо, що підстрелив журналістку з необережності слюсар-сантехнік, який працює в НЕК "Укренерго". Чоловіка звати Олександр Цигельник.