00:22
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
  • вівторок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На вокзалі у Києві чоловік підстрелив журналістку: відомі подробиці

852 Читать новость на русском
На київському вокзалі чоловік із травматичної зброї поранив журналістку СТБ
На київському вокзалі чоловік із травматичної зброї поранив журналістку СТБ / ex-press.by/

На залізничному вокзалі у Києві чоловік випадково поранив у живіт журналістку телеканалу СТБ Євгенію Мотрич із травматичної зброї.

Про це ввечері 6 липня повідомив у Facebook її чоловік Тарас Семенюк.

Читайте також: Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Києві затримали, – ЗМІ

Вечір був спокійний та веселий бо відправлялися у відпустку, але якби не працівник НЕК "Укренерго", який вирішив що вокзал – це тир. Вистрілив і куля зрекошетила дружині в живіт,
– написав чоловік журналістки.

Зазначається, що Євгенія Мотрич отримала незначні пошкодження, проте перебуває у шоковому стані, оскільки поруч був її син.

Дякувати Богу, що це не вогнепальна зброя, однак поряд йшов син. Про наслідки які б могли бути, я писати не буду.... Лячно, скажу вам.Поліція Києва приїхала швидко, процедуру відпрацювали. Які будуть наслідки? Побачимо, – додав чоловік постраждалої.

Семенюк також додав до свого допису фото зброї та посвідчення із особистою інформацією стрільця. Так, відомо, що підстрелив журналістку з необережності слюсар-сантехнік, який працює в НЕК "Укренерго". Чоловіка звати Олександр Цигельник.

 

Теги: Новини України журналісти Кримінальні новини Новини Києва Зброя Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 6 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
6 липня, 22:57 Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
469
Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
6 липня, 22:01 Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
2566
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 840
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 646
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1311
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук