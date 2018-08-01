На всі 100 тисяч вакансій кожна десята – виробництво, – рекрутери

Нині на виробництві брак працівників перевищує 25-30%.

Експерти констатують, що нині на ринку праці відчувається дефіцит працівників робітничих спеціальностей. І саме на них зростає попит з боку роботодавців. Про це повідомляє "5 канал".

"Якщо загалом у нас приблизно 100 тисяч вакансій, то кожна десята, дев'ята – це виробництво. Кожна одинадцята-п'ятнадцята – це будівництво і подібне. Тобто 10-15 тисяч вакансій на місяць – це тільки, так би мовити, та частина айсберга, яку ми бачимо, яку розміщують на сайті", – повідомила в сюжеті Тетяна Пашкіна, HR-експерт компанії Rabota.ua

За її словами, зараз на виробництві неукомплектованість штату перевищує 25-30%. Серед причин такої нестачі кадрів, зокрема і трудова міграція. Саме так звані "сині комірці" з України найбільш затребувані за кордоном. Втім, констатує фахівець, умови праці там у рази важчі.

"Всі розуміють, що в Польщі, Чехії робота означає десяти, дванадцятигодинний робочий день. Із вихідними справа сяк-так. І про "work and life balance" годі й говорити. Тут, у нас трошки по-іншому все організовано і тому заробітна плата нижче", – пояснила Пашкіна.