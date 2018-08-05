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На яких закордонних сайтах найчастіше закуповуються українці – рейтинг

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На яких закордонних сайтах найчастіше закуповуються українці
На яких закордонних сайтах найчастіше закуповуються українці / Фото з відкритих джерел

Українці активно закуповують продукцію на закордонних сайтах, при чому частка доставок з іноземних інтернет-магазинів зростає – за останніх півроку вона зросла у 2,5 рази.

Сервіс доставки "Нова пошта" оприлюднив рейтинг іноземних сайтів, де найчастіше купують продукцію українці, пише ain.ua.

У компанії назвали 10 найпопулярніших магазинів, в яких отоварюються більшість клієнтів сервісу:

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  1. eBay
  2. Amazon
  3. 6pm
  4. Carter's
  5. Victoria's Secret
  6. Gap
  7. Walmart
  8. Sephora
  9. Michael Kors
  10. H & M

Також у сервісі зауважили, що найчастіше на цих сайтах купують електроніку, одяг і дитячі товари з інтернет-магазинів США, Італії, Великобританії та Польщі.

У "Новій пошті" вважають, що приріст закордонних замовлень пов'язаний з розвитком ринку електронної комерції – українці все активніше роблять онлайн-покупки не тільки в інтернет-магазинах, а й через соціальні мережі.

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Теги: Техно Інтернет Нова пошта
Джерело: 24 Канал
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