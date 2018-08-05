На яких закордонних сайтах найчастіше закуповуються українці – рейтинг
Українці активно закуповують продукцію на закордонних сайтах, при чому частка доставок з іноземних інтернет-магазинів зростає – за останніх півроку вона зросла у 2,5 рази.
Сервіс доставки "Нова пошта" оприлюднив рейтинг іноземних сайтів, де найчастіше купують продукцію українці, пише ain.ua.
У компанії назвали 10 найпопулярніших магазинів, в яких отоварюються більшість клієнтів сервісу:
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- eBay
- Amazon
- 6pm
- Carter's
- Victoria's Secret
- Gap
- Walmart
- Sephora
- Michael Kors
- H & M
Також у сервісі зауважили, що найчастіше на цих сайтах купують електроніку, одяг і дитячі товари з інтернет-магазинів США, Італії, Великобританії та Польщі.
У "Новій пошті" вважають, що приріст закордонних замовлень пов'язаний з розвитком ринку електронної комерції – українці все активніше роблять онлайн-покупки не тільки в інтернет-магазинах, а й через соціальні мережі.
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