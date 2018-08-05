На яких закордонних сайтах найчастіше закуповуються українці – рейтинг

Українці активно закуповують продукцію на закордонних сайтах, при чому частка доставок з іноземних інтернет-магазинів зростає – за останніх півроку вона зросла у 2,5 рази.

Сервіс доставки "Нова пошта" оприлюднив рейтинг іноземних сайтів, де найчастіше купують продукцію українці, пише ain.ua.

У компанії назвали 10 найпопулярніших магазинів, в яких отоварюються більшість клієнтів сервісу:

Читайте також: "Приват 24" стане доступним для клієнтів усіх банків

eBay Amazon 6pm Carter's Victoria's Secret Gap Walmart Sephora Michael Kors H & M

Також у сервісі зауважили, що найчастіше на цих сайтах купують електроніку, одяг і дитячі товари з інтернет-магазинів США, Італії, Великобританії та Польщі.

У "Новій пошті" вважають, що приріст закордонних замовлень пов'язаний з розвитком ринку електронної комерції – українці все активніше роблять онлайн-покупки не тільки в інтернет-магазинах, а й через соціальні мережі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно