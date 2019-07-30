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      На залізниці колапс, вивезти рекордний урожай зерна не вийде, – глава асоціації вагонів

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Брак локомотивів, пікові навантаження на залізницю на півдні країни і ряд інших чинників можуть не дозволити вивезти з полів рекордний урожай зерна.

      Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу.

      Як повідомляє експерт, в цьому році за даними Міністерства сільського господарства США Україна очікує рекордний урожай зерна – 72,2 мільйона тонн.

      "Це відмінний показник. Нам сприяла погода, наші аграрії відмінно впоралися. Єдиний нюанс – треба це (урожай зерна – Ред.) в терміни правильно вивести. А ось з цим у нас власне і трапляється основна проблема", – зазначив Криворучко.

      При цьому, глава асоціації заявив, що існує небезпека, що "Укрзалізниця" не впорається з вивезенням такого обсягу врожаю в силу різних факторів.

      "Колапс вже має місце. У серпні-вересні ситуація буде ускладнюватися. Значить на основні ринки збуту ми перевозимо нашу продукцію через порти великої Одеси і ось там у нас є кілька факторів. У нас ситуативно є нестача локомотивів.

      Друга проблема – рекордний обсяг дорожнього фонду на ремонт автодоріг, який з червня-липня перенісся на серпень-вересень. Відповідно, автодороги будуть ремонтуватися, будуть частково закриті, що зменшить їх пропускну здатність для перевезення в першу чергу зернових. Відповідно, збільшитися навантаження на залізничний транспорт", – заявив Криворучко.

      Крім того, навантаження в даний період на залізницю буде більшою, в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудна сировина, яку по залізниці доставлялося для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.

      За його словами, проблема все-таки може бути вирішена, якщо "Укрзалізниця" не упустить момент і приготується до вирішення проблеми.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Зерно Експорт Металургія
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