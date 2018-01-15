На Запоріжжі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі
22:28, 15 січня 232 Читать новость на русском
У місті Василівка Запорізької області у приватному житловому будинку стався вибух газової суміші.
Подробиці інциденту повідомляють у прес-службі ДСНС у Запорізькій області.
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Як повідомляють надзвичайники, інформація про вибух в одноповерховому житловому будинку по вулиці Молодіжній у Василівці їм надійшла приблизно о 18:30 15 січня.
Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вибухнула газова суміш, яка до всього ще й призвела до пожежі.
Вогонь охопив дах будинку.
До лікарні забрали 13-річну дитину та 57-річну бабусю.
Приблизно о 19:15 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:45 повністю загасити.
Причини загорання поки встановлюють.
Джерело: 24 Канал
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