На Запоріжжі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі

У місті Василівка Запорізької області у приватному житловому будинку стався вибух газової суміші.

Подробиці інциденту повідомляють у прес-службі ДСНС у Запорізькій області.

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Як повідомляють надзвичайники, інформація про вибух в одноповерховому житловому будинку по вулиці Молодіжній у Василівці їм надійшла приблизно о 18:30 15 січня.

Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вибухнула газова суміш, яка до всього ще й призвела до пожежі.

Вогонь охопив дах будинку.

До лікарні забрали 13-річну дитину та 57-річну бабусю.

Приблизно о 19:15 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:45 повністю загасити.

Причини загорання поки встановлюють.