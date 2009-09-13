Toyota відновила набір персоналу.

Найбільший автовиробник Японії заявив про намір взяти на роботу 800 нових працівників на завод Tsutsumi, який виготовляє гібридні автомобілі Prius. В компанії пояснили, що Toyota Prius вже четвертий місяць поспіль є найбільш популярним автомобілем в Японії і набір кадрів необхідний з огляду на великий попит. Хоча на тлі загальної кількості працівників корпорації (300 тис. у всьому світі, з яких 70 тис. - в Японії) новий набір персоналу здається незначним, експерти вважають такий крок знаковим. Адже це перше таке рішення за останній рік і воно відображає відновлення на автомобільному ринку. Втім, мова йде про прийом на роботу тимчасових працівників, зараз таких співробітників в компанії Toyota налічується більше ніж 1 тисяча.