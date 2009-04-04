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Набір польотів

11:12, 4 квітня 2009 174

2009 рік буде для українського повітряного транспорту успішнішим, аніж попередні.

Такі очікування має Державна Авіаційна Адміністрація навіть усупереч динаміці, яку демонструвала галузь останнім часом. 3 перші місяці року показали падіння пасажиропотоку проти першого кварталу 2008-го на 23%. Особливо поменшало чартерних рейсів - майже на 40%. Проте чиновники такий спад називають попросту сезонним, підсиленим, щоправда, грошовою скрутою. А загалом, кажуть, український ринок авіаперевезень ще зовсім не насичений.Олександр Давидов (голова ДержАвіаАдміністрації): "Перевозимо всього-на-всього 6-7 млн. людей на рік - це дуже мало. Потенціал України - це щонайменше її населення. Найближчий рік-два - це 30-40 млн".Стимулів до розвитку авіаційного господарства додають і вимоги європейської спільноти. Наразі жодне наше летовище не відповідає рівню, потрібному для проведення футбольної першості старого світу у 2012 році. Однак, вже цього року, обіцяє влада, такі з'являться.Йосип Вінський (міністр транспорту і зв'язку України): "20 років в аеропортах нічого не робилося, крім злітної смуги "Борисполя". Цього - зробимо 2 Києва, Львів, Донецьк.На підтвердження слів пана міністра на тижні, що минає, першого у своїй історії "Аеробуса" прийняла нова доріжка Жулянського летовища, що у Києві. Його переобладнують уже 4 роки, і з липня воно має почати діяти у цілодобовому режимі. За планом, для початку, з Жулянського порту здійснюватимуться малобюджетні перельоти в межах країни.Доведення авіації до належного рівня торкнеться не тільки аеродромів і -портів, а й, власне, повітряних перевізників. ДержАвіаАдміністрація запроваджує сертифікацію усіх компаній, які виконують рейси Україною. Перевірятимуть і фінансове становище компаній, і стан їхніх літаків.Найскладніше пройти кваліфікацію, передбачають авіатори, буде компаніям, у чиїх ангарах залишилася авіатехніка ще радянських часів - майже усі з цих літальних апаратів вже відпрацювали своє. Однак, за даними профільного міністерства, серед рухомого складу, який приймає пасажирів, літаків "зроблено в СРСР" - щонайбільше п'ята частини. А от вантажі у нас перевозять, як правило, саме такими машинами.Олександр Давидов (голова ДержАвіаАдміністрації): "Якщо компанія відкриває соціальний маршрут на новому, українському літаку, вона має мати преференції. Ми це будемо робити".Українських компаніям, вважають чільники АвіаАдміністрації, сертифікація допоможе вибороти право обслуговувати міжнародні рейси. Зауважимо, низка країн, наприклад, США накладають на неперевірених учасників ринку суттєві обмеження щодо здійснення польотів. Впровадження нашою державою належних авіаційних стандартів - одна з основних вимог Федеральної АвіаАдміністрації для отримання найвищої категорії за американською шкалою, яка відкриє українцям доступ на тамтешній ринок.А тим часом, влада посилює конкуренцію на українських сполученнях, залучаючи до них дедалі більше закордонних фірм. Тільки на цей рік ДержАвіаАдміністрація видала з десяток нових дозволів на внутрішні і зовнішні рейси. Нагадаємо, останніми на український ринок прийшли угорська "Віз-Ейр", британська "Бі-Ем-Ай" та німецька "Джерман-Вінґс". Незабаром до них долучаться "Грузинські авіалінії", а також російські компаній "Ют-Ейр" і "КД Авіа".   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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